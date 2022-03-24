2022智慧城市論壇有17位外賓未在機場採檢就要入住飯店，導致出現防疫破口，目前已確認有3位外賓確診；對於外賓漏篩，疫情指揮官陳時中坦言「公文來得較晚」，民眾黨批評，專案泡泡成疫情破口，公文跑得比病毒慢惡例再添一樁，呼籲國發會、外交部也要承擔責任，盡速修正外賓入境辦法。

2022智慧城市論壇日前在南港展覽2館登場，邀請多國外賓入境參與，光是21日就有29位外賓，不過，外賓入境卻未在機場採驗，多人直接送達台北市晶華酒店，台北市政府得知，緊急派醫療團隊到酒店採驗後，發現有外賓確診案例。

民眾黨指出，為了此次智慧城市展，北市府事前與國發會、電腦公會曾開過多次會議，確認專案泡泡防疫規範，一開始電腦公會提出「在飯店採檢」版本，但北市府認為不妥，建議在機場就要採，指揮中心也對其他內容有意見，因此最終版就是在機場「候機室採檢」，但神奇的是，原本的未確定版卻已經發送出去，第二版又壓線才送到指揮中心，以至於發生烏龍，指揮中心支支吾吾，原來防疫計畫還可以這樣轉彎。

民眾黨回顧2020年12月俄羅斯舞團事件，指揮中心也是在舞團有人確診的情況下，打算讓其他團員繼續演出，後來因北市府強烈反對而再次採檢，才又多驗出4人確診。

民眾黨批評，指揮中心擺爛，地方政府疲於奔命補破網，讓民眾陷入染疫風險中，這是非常明顯的行政疏失，指揮中心不能再避重就輕，國發會也應該承擔責任，外交部也別神隱，應從此次經驗中及時修正外賓的入境辦法，別為了掩飾錯誤，賠上政府威信與社區安全。