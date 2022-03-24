臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭已持續近1個月，雙方死傷慘重。有臉書粉專刊出1997年美國與今年2月英國的文章，皆指出北約擴張沒有必要性、美方未把握機會阻止俄羅斯發動戰爭。粉專直言，即便有文獻佐證，「綠色信眾」也可以不分時間空間，一律把他們視為「小粉紅／中共同路人」，畢竟信仰可矇蔽認知。此文獲網友熱烈迴響。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」22日發文指出，1997年美國50位外交政策專家，包括前參議員、退役軍官、外交官和院士，向當時的總統柯林頓發出了一封公開信，說明他們反對北約擴張的原因，內文強調，北約擴張將分化歐洲國家、削弱被排除在外國家的安全感，對穩定局勢無益，且俄羅斯現在沒有對西方鄰國構成威脅，北約擴張無必要，他們更支持北約與俄羅斯的合作關係。

另一篇則是英國《衛報》今年2月28日發布的文章《許多人預測北約擴張將帶來戰爭，這些警告都被忽視》，內文強調，美國將軍事同盟擴張到另一個大國邊境，不會帶來好結果，而這場俄烏戰爭證實了這點；並痛批過去幾個月，美國拜登政府忽略了俄羅斯總統普丁，要求北約在幾個安全問題上提供保證，錯失了避戰的機會，大家現在正在為美國外交政策機構的短視和傲慢付出代價。

針對以上文章，粉專直言：「當然綠色信眾也可以不分時間空間，一律把他們視為小粉紅／中共同路人，信仰可以矇蔽認知，如果不願意跳出來思考，這輩子就只能活在資訊玻璃罩內，活在有心人士建構的認知世界裡，為他們投票，為他們犧牲。」

此文獲得近2000個讚與超過360則留言、近300次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「原來西方國家早就發出警告了，只是裝睡的人叫不醒，驚人啊……」「如果綠色說你是投降主義，那他們應該是好戰主義吧」、「我跟家人分享這個觀點，他們都不想了解，就直接回我侵略人家就是不對的行為，沒有任何理由」、「台灣明白人太少，曲高和寡」、「台灣現在已經變成了一個理盲與矯情的地方，講道理是浪費口水」。