台積電與英特爾、三星在晶圓代工產業競爭激烈，近日輝達執行長黃仁勳透露，有興趣探索與英特爾合作的可能性，不排斥使用英特爾的代工技術生產晶片，然而他也強調，相關討論關乎整合供應鏈，因此通常要花費很長時間。而目前輝達的晶片多由台積電生產，但也有部分晶片給三星代工。

路透社報導，黃仁勳在周三與記者的電話會議上提到多元代工的可能性，「英特爾希望輝達能使用他們的晶圓代工廠，而我們很有興趣探索此可能。」英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）證實雙方正在磋商，但未給出明確時間表。

對此，研究機構Bernstein分析師Stacy Rasgon說：「我確信他希望能獲得更多代工選擇，而且說這些話並不會付出任何代價，目前還不知道若雙方真正達成合作時，實際情況會如何。」

目前輝達的主要晶片都交給台積電生產，另有部分業務與三星合作，黃仁勳提到英特爾增加晶圓代工業務時會遇到的麻煩，「膽怯者無法成為台積電級別的晶圓代工廠，這需要從根本改變企業文化與營運，英特爾必須調適到能為客人生產特定的晶片。」

有趣的是，當黃仁勳被問到會不會擔心與同樣有設計業務的競爭對手英特爾合作，黃仁勳則說：「信任同行夥伴並與他們合作是關鍵，我們與包括英特爾在內的許多公司已經合作很長一段時間，且英特爾知道我們的祕密已經很多年了。」