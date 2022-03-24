ABC-KY(6598)瑞磁生技2021年受台幣升值、美國薪資成本增加及行銷費用增加，每股稅後虧損2.02元。展望2022年，在授權客戶訂單穩健挹注、Hardy等經銷商通路布建逐步完善，以及自有銷售團隊整軍待發等多管齊下，公司認為今年營運將迎來轉機。

瑞磁生技2021年合併營收為3.2億元，創下歷年新高，年增率約7%；若以美元計，2021年營收為1,160萬美元，年增率約13%，歸屬母公司稅後虧損1億6519萬元，每股稅後虧損2.02元。

瑞磁表示，去年營收改寫新高，主要來自美國Idexx、中國大陸麗珠醫藥二大授權客戶的商業化進展有成，以及疫後回歸常態需求，腸炎多重檢測試劑(GPP)與上呼吸道多重檢測試劑(RPP)銷售回溫。不過，部分產品處於上市推廣初期，為擴大行銷力度，公司於去年第四季延攬具美國豐富行銷經驗的高階人才組建營銷團隊，以及為因應美國物價指數上升所做的必要薪資調幅等，促使相關費用增加，致2021年營運仍處於虧損。

瑞磁表示，將持續以自主的多元檢測平台同步發展自有品牌體外診斷試劑與平台技術的對外授權，已完成開發的「新冠流感7合一免萃取檢測試劑」於今年2月獲FDA預申請的正向回應，將進行1,200例樣品臨床試驗，預計在明年第一季可遞交510(K)上市許可申請。

此外，開發完成的25項真菌多元分子檢測試劑，目前也在美國多家大型醫療機構、獨立醫學檢驗室如Baylor Scott& White、Tricore、John Hopkin University等完成驗證（validation）與檢測方法撰寫（protocol），以加速驗證後平行移轉至各大醫院實驗室檢測使用。此項服務不僅將擴增瑞磁旗下的分子檢測試劑的產品線，更有助提升醫院與實驗室對全自動診斷系統MDx3000的使用率，帶動多項試劑營收的疊加效果。