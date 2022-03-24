晶華(2707)國際酒店集團受惠處分達美樂披薩挹注，帶動2021年每股盈餘（EPS）創17.09元新高，董事會決議擬大方配息12.3925元，以23日收盤價168元計算，現金殖利率達近7.38％。投顧法人則鑑於去年第四季財報遠優於預期，維持「買進」評等、目標價230元。

晶華股價2月底衝上195元的近2年8個月高點後拉回，16日回測158.5元後止跌回升。今日在高殖息率題材激勵下開高上漲2.98％至173元，惟調節賣壓隨即出籠壓抑漲勢，早盤維持小漲0.6％態勢。三大法人本周迄今合計小幅買超19張。

晶華2021年第四季合併營收13.51億元，季增達34.3％、年減13.24％，毛利率39.3％、營益率22.64％，分創近7年、7年半高點。雖因業外收益減少，使歸屬母公司稅後淨利2.94億元，季減達80.41％、仍年增達32.51％，每股盈餘2.31元，雙雙維持近2年次高。

累計晶華2021年合併營收49.3億元、年減9.08％，為近11年低點，營業利益5.38億元、年減26.68％，與毛利率27.05％、營益率10.92％齊探IPO以來新低。不過，在業外收益大進補下，歸屬母公司稅後淨利21.77億元、年增達近2.3倍，每股盈餘17.09元，雙創新高。

晶華去年營收下滑，主因邊境管制持續，加上5月三級警戒禁止餐飲內用，直至8月中才逐步開放，衝擊台北晶華酒店住房及餐飲營運。不過，透過積極轉型促銷，且旗下太魯閣晶英、台南晶英及晶泉丰旅受惠國旅熱潮，業績逆勢成長，將整體營運影響降到最低。

同時，晶華去年出售「小金雞」達美樂披薩，加計相關調整機制計算後總價為17.32億元，扣除直接相關交易成本及費用後，於第三季認列處分利益達16.36億元，相當於挹注每股盈餘達12.85元，使第三季在本業虧損下獲利逆勢創高，亦帶動全年獲利登峰。

投顧法人表示，晶華去年第四季受惠各房型住房率顯著回溫，同步帶動平均房價向上，營運規模放量帶動毛利率、營益率達39.3％、22.64％，每股盈餘2.31元，遠優於預期的28.59％、13.59及1.27元，全年每股盈餘17.09元，亦優於預期的16.05元。

法人估算，若排除出售達美樂處分收益，晶華2021年歸屬母公司稅後淨利約5.4億元、年減約18.09％，換算每股盈餘約4.24元。考量疫情三級警戒餐飲禁止內用，對台北晶華住房及餐飲的衝擊程度，整體營運表現在飯店業中仍相當強勢。

展望後市，台灣7日已開放商務客入境，後續境管天數將朝「753」方向鬆綁，投顧法人預期將顯著帶動住房率及平均房價回溫，各國邊境陸續鬆綁使海外酒店營運回溫，亦將有望帶動晶華授權費用成長，故維持「買進」建議、目標價230元不變。