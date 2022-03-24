寵物經濟有多夯？APPA全球寵物調查資料顯示，在疫情爆發後，寵物市場產值確實有在逐步擴大的跡象。寵物經濟已經從2021年的2450億美元，在2022年有機會上看2610億美元，2027年更挑戰3500億美元，估計年均複合成長率(CAGR)為6.1％。而根據富比士統計，目前美國僅2.1％的寵物有保險，顯示寵物保險業績未來發展空間仍深具潛力。

目前在市場上銷售的寵物相關基金，包括安聯寵物新經濟基金、第一金全球Pet毛小孩基金等，而安聯寵物新經濟基金的前2大持股大有來頭。

安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲表示，疫情之後，可以發現，新型態的投資主題一躍而上，成為資金關注且表現相對搶眼的亮點。如果統計2020年3月底至2021年5月底，觀察MSCI、Solicit、S&P 500及FactSet等相關指數，包括鋰電池、乾淨能源及寵物等主題在此期間的漲幅均翻倍。

安聯投信分析，以近期受惠寵物藥品及產品製造商的財報效應、寵物治療與藥品大廠併購等題材為例，不但提振FactSet寵物指數，更凸顯寵物風潮所帶來長期潛在商機不可小覷。全球寵物商機愈來愈夯，專攻寵物商機的產業更是逐年壯大。受惠於人口結構、疫後生活型態及社交型態的改變等，以及科技創新帶來的顛覆式契機，都讓寵物商機成為另一個快速崛起的新經濟趨勢。

安聯寵物新經濟基金的第一大持股為公司TRACTOR SUPPLY COMPANY(牽引機供應公司)是一家美國雜貨零售商，是美國最大的雜貨零售商之一。1938年該公司成立，當時是經營牽引機部件銷售生意，後來經營範圍逐漸擴大，形成了現在的規模，在美國49個州擁有約1700家商店。第二大持股為ZOETIS INC(碩騰)，該公司是世界上最大的寵物和家畜用藥品和疫苗廠商，輝瑞占83％的股份。ZOETIS INC在全球70個國家運營，最近擴展到東南亞和中國一帶。

至於第一金全球Pet毛小孩基金的前2大持股為Merck & Co Inc(默克藥廠)和Nestle SA-REG(雀巢)。