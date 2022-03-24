藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚短短4個月，便丟出再婚震撼彈，宣布與南韓元祖天團「酷龍」中的具俊曄登記結婚，震驚各界，就連韓國網友也掀起熱烈討論。近日，有韓國網友挖出大S 20年前的舊照，清純美貌讓大批網友為之驚艷，直呼「難怪具俊曄忘不了她」引起熱烈討論。

自從大S與「酷龍」中的具俊曄同時宣布結婚後，在台灣、大陸及南韓都掀起熱烈討論，加上兩人因「一通電話」而再度牽起的緣分，讓各地掀起「不換電話號碼」熱潮。韓國知名論壇theqoo，23日也出現一篇以「的確會讓具俊曄難忘當年的徐熙媛」為標題的文章，內容皆是大小S當年主持娛樂百分百時，一同與酷龍到南韓遊玩的畫面及互動短片。

而當年的大小S雖然臉上沒有太多妝容，但清純的臉蛋與稚氣的可愛模樣，讓不少網友為之驚艷，紛紛留言「有全智賢的感覺」、「當年就很漂亮，現在即使有了年紀還是很美」、「哇！真的超美」、「當年的徐熙媛可愛又漂亮，與當年的具俊曄很配」、「天哪！好可愛，有張員瑛和全智賢的感覺」、「是《我的野蠻女友》中的全智賢」、「以前的具俊曄真的蠻帥的」、「她在拍流星花園時真的又美又可愛」、「徐熙媛在結婚生子後就沒有推出任何戲劇作品實在很可惜，希望能多多看到她」、「她美到讓人不想戀愛才怪」，再次引爆話題。

大S當年清純模樣曝光。（圖／theqoo）