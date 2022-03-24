大S（徐熙媛）和汪小菲去年黯然結束10年婚姻後，近日大S又戲劇性的宣佈再婚，與20多年前分手的前男友具俊曄再續前緣，消息一出引來各界譁然，也使汪小菲和張蘭成為話題人物。近日，張蘭依舊現身直播賣東西，被網友質問兒子和大S離婚是否和她有關？張蘭忍無可忍親回她沒跟大S住在一起，不可能有矛盾，「兩口子過不下去，和感情有關係」。

得知大S再婚後，近來張蘭仍頻頻上直播和網友互動，先前她表示會將心比心，不會將孫子、孫女帶回北京，之後她又強調問心無愧，「我當年離婚後，自己帶了汪小菲8年，有合適的才再婚」，並落淚說：「孩子都在台北，我怎麼要？根本要不回來，我更想兩個孩子在我身邊」，接著喃喃自語表示：「人要懂得感恩，不能太過自私」。

汪小菲與大S同台畫面成追憶。（圖／中時資料照片）

張蘭在直播落淚後，曾一度在影音平台發短片，發揮正能量說：「人生需要四種人：名師指導、貴人相助、親人支持、小人刺激」，「當命運要你成長的時候，一定有不讓你順心的人和事，來刺激你，這叫成長！」。近日，張蘭又被網友問：「大S是不是和妳關係不好離婚了？」，而張蘭看到網友留言後立刻火冒三丈，大聲回應：「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」

張蘭發心靈雞湯影片。（圖／翻攝自吃瓜大當家微博）

張蘭接著甚至爆出兒子離婚主因，「兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係」，也承認心裡還是惦記孫子、孫女，「奶奶想孩子天經地義，但是我尊重汪小菲的選擇」，之後臉色沉重匆匆關掉直播，沒理會網友慰留。