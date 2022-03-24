日本央行24日公布元月份會議紀錄，與會者當時都同意，若日企快速轉嫁多出的生產成本給消費者的話，當地CPI(消費者物價指數)將會比預期大很多。

其中，有位學者專家指出，日本CPI可能先上看1.5%。同時，另一位則預估，當日企不再承受多出的製造成本，進而要民眾負擔的話，通膨可能就會因此揚升，並逼近日本央行長久以來的目標值2%。

與會者之一推估，提高售價的日企，日後獲利可望較佳，公司股價自然也會上漲。不過，日本民眾日常生活壓力將會更加沉重。

此份會議紀錄中，不少匯率制定者也很關心加薪一事。因為，唯有加薪且至少加2%，日本家庭才能接受物價上漲事實，否則會消極抵抗。再者，日本央行也可早日達成通膨升至2%目標。

話鋒一轉，有位專家學者認為，基於此點讓日本維持現有超寬鬆貨幣政策很重要。

在元月17日至18日兩天政策利率會議中，日本央行上修通膨預估值，同時，也繼續實施大規模景氣刺激計畫。不過，當地物價成長還是遠低於2%。

根據日本官方資料，當地2月份核心CPI僅年增0.6%，不過漲幅已是兩年來最大，還是遠不及日本央行設定的目標。

分析師認為，日本上班族當中為數不少都還沒加薪，對漲價的東西自然買不下去，買氣也會跟著縮手。同時，想提高價格的日企看到這樣，也就不太敢貿然調整售價。

不過，俄烏衝突加劇能源成本大增下，日本物價還是有機會大漲至2%附近。值得留意的是，若當地受薪階級的薪水不是普遍性增加，通膨可能很快就會下滑。

目前，全球各主要經濟體當中，日本是少數幾個還堅持不升息，讓市場保有大量資金活水，不像大部分國家都已在陸續調高利率，有些甚至還調升過好幾次。