一名有吸毒前科的江姓女子，去年8月間帶著心愛的天竺鼠出門前往六合夜市約會，但是卻當街與友人發生口角爭執，江女當場暴怒抓狂，竟抓著天竺鼠在六合夜市路上，當著眾人的面連摔3次，導致天竺鼠當場慘死，高雄地院依違反動保法重判江女拘役30天，得易科罰金，併科20萬元罰金。

根據判決，江姓女子於民國110 年8 月27日0 時30分許，在高雄市新興區中山路與六合路口，因與他人生口角爭執，心情不佳，並認為當時所飼養並攜帶於身之天竺鼠不受控制，於盛怒之下，竟基於傷害動物之犯意，將該隻天竺鼠以由上往下之方式重摔在道路上，前後共計3 次，致該天竺鼠之重要器官功能喪失而死亡，路人見狀報警，經員警到場後將江女依違反動物保護法移送法辦。

高雄地院審理認為，江女所為已違反動物保護法故意傷害動物罪嫌，導致動物重要器官功能喪失罪。法官調查，江女先後3 次將天竺鼠重摔於道路上之行為，係於密切接近之時、地所犯，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，屬接續犯。

法官審理後，審酌保護動物之觀念乃現代文明社會之重要價值之一，江女無視動物保護法所揭櫫尊重動物生命及保護動物之立法意旨，僅因與他人發生口角爭執，心情不佳，且主觀認定其所飼養之寵物天竺鼠亂跑、不聽話，即徒手將其飼養之天竺鼠重摔於道路上，且前後3 次，致該天竺鼠之重要器官功能喪失，最終因傷重無法救治而死亡，手段不僅殘忍，所為亦危害保護動物之社會風氣及善良秩序，審酌被告犯後坦承犯行，依違反動保法判江女拘役30天，得易科罰金，併科20萬元罰金。

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