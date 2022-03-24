新科義大利波隆那SM國際插畫家大獎得主卓霈欣，作品現正在代表台灣在義大利波隆那兒童書展展出，但卻傳來遭到中國打壓的消息，主辦單位選擇的處理方式是在展覽現場遮蔽我國名，對此，立委黃國書表示，文化部和外交部必須要有積極作為。

今（24）日上午文化部政務次長李靜慧、文策院院長李明哲赴立法院做業務報告，席間黃國書表示，卓霈欣獲得波隆那SM基金會國際插畫家大獎，是台灣之光，可喜可賀，作品正在展出，但遭到中國外交單位提出作者國名不能使用「Taiwan」字樣，最後國號遭遮蔽一事，黃國書表示，「過去台灣在國外體育活動被打壓，現在連書展也要被打壓，文化部和外交部必須要宣示立場。」

李靜慧表示，外館單位在第一時間有回報，經過駐義代表處大使李新穎與文化組、文策院、台北書展基金會，一同與波隆那書展執行長艾琳娜（Elena Pasoli）會面，表達我方的關切與立場，「書展執行長知道這樣子是不對的，但是又受到義大利省政府（Emilia-Romagna省）要求，只好折衷，連同台灣和其他兩國參展者的國名都遮蔽。」

黃國書表示，「這是很無聊又很惡毒的政治介入文化，連這個都要干預，過去台灣都有參加威尼斯雙年展，也都用台灣名義，沒有什麼問題，可見中國已經把政治干預的手伸到文化活動，文化部要有具體作為和態度，和外交部要有立場和宣示，未來文化交流在國際上的打壓一定會層出不窮，希望有一些對策。」

李靜慧表示，代表處除了和書展單位溝通，也有分別和義國外交部、中央國會議員及地方政府（Emilia-Romagna省）議員等，表達我方嚴正立場，並請其協助溝通。