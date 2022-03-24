知名的愛狗協會劉姓男園長，2019年利用與協會女行政人員獨處的機會，竟強吻她還用手撫摸她後腰部與胸部，被害人因不希望再有愛狗的年輕女生受害決定提告，最高法院認定劉男否認犯行、殊無悔意，依強制猥褻罪判處有期徒刑1年2月定讞。

2019年7月16日下午3點，劉男見女行政人員獨自在協會物資中心影印文件，一時心生邪念，竟在她影印文件後欲離去之際，強行面對面摟抱住她，親吻她嘴唇、將舌頭伸入她嘴巴，及徒手強行撫摸她後腰部與胸部，她見狀憤而將其推開，並明確表示拒絕之意。

劉男仍不罷手，再次強行面對面抱住被害人親吻，後來他聽聞隔壁訪客到訪時發出之聲響才作罷，前後歷時約2分鐘。

被害人因為此事身心受到很大打擊，一開始沒有提告後面才提告，她說後來知道還有其他受害者，也是她女生同事，她希望不要再有被害人出現，因為會在那個單位工作的人都是愛狗的年輕女生，出社會沒幾年，她才站出來希望大眾知道這件事，不要再有受害者。

台中地方法院一審及台中高分院二審斥責，劉男欠缺兩性平權意識，一再片面主張係因與被害人具有情愫，合理化其犯罪行為，犯後態度不佳，依強制猥褻罪判刑1年2月，劉男提上訴，遭最高法院駁回確定。