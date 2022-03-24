建通（2460）公布2021年財報，營收43.15億元較2020年成長24.92％，營業毛利8.5億元、毛利率19.69％，稅前淨利3.83億元、稅前每股盈餘2.31元，稅後淨利2.43億元、稅後每股盈餘1.47元。

公司表示，2021年受惠環保微無鉛銅製品、車用製品、高精密電子連接器端子及電工端子製品推廣效益顯著。隨著新能源車、電子行業的不斷的創新及蓬勃發展，異型導體銅材材料需求及應用層面更加廣泛，展望2022年建通集團將朝特殊新型銅材煉製廠設置、異型導體銅材開發出貨加上線束端子、電工端子、機加工高壓連接器端子等高毛利製品產量的增加，並搭配子公司「越南建通電子五金責任有限公司」增加從越南國內採購銅下料之擴大營業項目，未來除可大幅增加營收、降低成本外，亦可強化能源再生利用，進而增加循環經濟（Circular Economy）整體效應，將為2022年及未來營收成長動能增添生力軍。