為維護病人的生命尊嚴及品質，減少末期病人臨終前不具積極治療之醫療利用，健保署3月10日通過擴大安寧療護收案對象，增列末期衰弱老人、末期骨髓增生不良症候群等五對象有機會接受安寧療護服務，約有700人受惠，最快5月1日起實施。

健保署於3月10日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，敲定末期衰弱老人、末期骨髓增生不良症候群、符合病人自主權利法第14條第1項第2至5款條件病人、罕見疾病或其他預估生命受限者等五類病患適用安寧療護服務。

健保署長李伯璋署長表示，與會代表及專家皆非常認同且支持，希望讓更多有安寧療護服務需要之末期病人，接受有尊嚴的照護，這不僅減輕病人及家屬的負擔，也讓病人得到真正的善終。

現行健保安寧療護醫療服務範圍包括醫院、居家及照護機構，由醫療團隊依末期病人需求，提供自入院、出院至居家相互扣連的整合性照護。據健保署統計，使用安寧療護服務人數從106年約4萬3千人，逐年持續增加，至110年已達約6萬3千人，110年給付安寧相關費用共計16.8億點，顯示安寧療護有助於改善病人生命末期生活品質的觀念，已逐漸被民眾瞭解並接受。

台灣安寧緩和醫學學會副秘書長張賢政醫師表示，每年陪伴許多末期病人走出苦痛，讓他看到生命的意義與價值，也體會健保給付安寧療護之重要性，此次健保安寧收案對象修訂，彰顯對病人自主權的重視與對罕病病友的關懷，讓台灣的醫療健保品質又大步邁進。

此外，為因應高齡社會長照需求，健保署自今年3月1日起，已將住宿式長照機構、國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家，納入安寧居家療護之機構範圍，使末期病人能在長照機構接受安寧療護，減少末期病人及家屬往返醫院就醫之勞頓奔波，落實在地安老、提升生命末期之照護品質。

李伯璋表示，安寧療護收案對象擴大，將讓更多有安寧需求之末期病人獲得安寧療護服務，除提升安寧療護照護品質外，更是讓健保資源配置符合公平正義，永續經營之契機。將持續推展讓有需求的末期病人都能得到高品質安寧療護，協助病人與其家人在身體、心理和靈性等需求均能獲得緩解與支持，落實生命善終與善別。