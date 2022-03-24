SEASON-HIGH DA!



HE'S AT 30 POINTS... 👀 pic.twitter.com/cCFQLM51nF — y - Phoenix Suns (@Suns) March 24, 2022

太陽距離拿下本季聯盟龍頭的位置越來越近了！儘管上半場一路落後，太陽仍靠先發中鋒艾頓與當家射手戴文布克攜手上演逆轉秀，最後以125比116逆轉擊退地主灰狼，勇奪6連勝，接下來只要太陽再贏1場，或是灰熊再輸1場，太陽就可宣告穩坐聯盟龍頭。

打完上半場，太陽仍以51比61落後地主灰狼，但到了下半場，太陽攻守節奏逐漸正常，雙方分差也越來越小，太陽更在末節先發打出11比2、9比0兩波攻勢，反以兩位數領先灰狼，打到最後1分03秒，太陽125比112領先，勝負提前沒有懸念。

就算面對灰狼明星中鋒唐斯，艾頓今天全場打得仍然強勢，全場投24中15，4罰全進，貢獻全場最高35分，外加14籃板、3助攻，戴文布克也拿28分、7助攻，沙梅特替補拿下19分，布瑞吉斯16分，看來保羅可以繼續安心養傷了。

灰狼以愛德華茲19分最高，唐斯15分、11籃板，比斯利也有15分，范德比特12分、12籃板，不過主控羅素表現低迷，全場投9中3，含三分球投5中0，僅拿6分，也讓灰狼吞下2連敗，目前42勝32敗，仍居西區第7，距離西區第6金塊仍有1.5場勝差。