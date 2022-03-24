美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）昨（23日）說，中國民用航空局已邀請美國國家運輸安全委員會參與東航空難調查工作。

據路透報導，Pete Buttigieg表示，他對於中國民航局邀請美國國家運輸安全委員會參與調查工作感到非常鼓舞，並說美國聯邦航空管理局將隨時準備為委員會提供支持。

根據國際航空協定，由於涉事客機在美國製造，美國國家運輸安全委員會可以參與由中國牽頭的調查工作。

美國參議員坎特威爾（Maria Cantwell）昨天也說，她的辦公室已與美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會就墜機事件調查工作和美國所扮演的角色進行交談。

坎特威爾說，聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會已安排一個團隊與中國航空監管機構接洽，處理赴華事宜。

美國國家運輸安全委員會前天稱，他們與中國方面的調查工作負責人取得聯繫，並將與美國聯邦航空管理局、波音和涉事客機引擎製造商CFM的技術顧問一起，以一切必要的方式為調查工作提供支援。