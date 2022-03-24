60歲「功夫皇后」楊紫瓊最近推出新片《媽的多重宇宙》，預告照一出讓粉絲相當期待，沒想到今(24日)上午她突然發文，宣布自己得到新冠肺炎，照片中她戴著黑口罩，虛弱躺在床上，向粉絲道歉無法出席新片在洛杉磯的首映會，引來大批粉絲留言關心，並祝她早日康復。

楊紫瓊近年打入漫威宇宙，在《尚氣與十環傳奇》中演出劉思慕的阿姨，最近《奇異博士2》將上映，主打「多元宇宙」概念，沒想到在《奇異博士2》5月上映前，由《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟監製的新片《媽的多重宇宙》先「攔胡」，請來楊紫瓊不僅大展武藝，劇情更大開腦洞，搶先曝光「多重宇宙」概念，讓楊紫瓊在穿越多元宇宙的過程中發揮喜劇功力，不僅漏尿，還大玩SM，預告和海報一出，都讓觀眾相當期待。

楊紫瓊發文宣布得到新冠肺炎。（圖／翻攝自michelleyeoh_official IG）

未料，在《媽的多重宇宙》上映前夕，女主角楊紫瓊竟宣告病倒，罹患的還是這兩年肆虐全球的新冠肺炎，稍早她曬出自己躺在床上病懨懨的照片，寫下生活的規則就是「苦樂參半」，今晚她原本將在洛杉磯參加首映，「不幸的是我跳進了新冠肺炎的『多元宇宙』，我相信你們都知道我有多想跟你們在一起」，遺憾必須告假新片首映禮。

劉敬最近正與楊紫瓊拍攝新劇，幸好目前PCR檢測是陰性。（圖／翻攝自jimmm___0504 IG）

話鋒一轉，楊紫瓊強調對作品相當自豪，「所以今晚會參加首映裡的每個人，準備好繫上安全帶，開始你們的人生旅程吧」，「愛你們大家，精神與你們的每次大笑、每滴淚水同在，想念大家」。另外，在《華燈初上》飾演林心如兒子的劉敬，現正在美國跟楊紫瓊拍新片，對於楊紫瓊傳出確診，劉敬的經紀人剛剛表示，劇組每兩天就PCR一次，劉敬這幾次檢測都是陰性，除了拍戲時間，其他都會戴口罩，目前劇組正常拍攝。

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