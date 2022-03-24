爭取基隆市議會席次，議長蔡旺璉與副議長林沛祥在24日上午，完成國民黨提名登記；蔡旺璉強調，3年來與林沛祥採取「老幹新枝」方式，合作非常緊密與融洽，此次選舉期盼國民黨能再次席次過半，維持在16席以上。

蔡旺璉表示，剛當選議長時，在議會曾說依循「老幹新枝」模式，自己與林沛祥非常有默契也良好配合，建立起團結氛圍，也希望完成登記黨籍同志，都能獲得鄉親肯定能夠繼續為民服務。

是否爭取下屆議會議長？蔡旺璉說，現在還談還太早，目前首要任務是要取得連任，也要有黨籍議員認同。

一同完成提名領表登記林沛祥接著說，3年多來感謝議長提拔，自己用誠惶誠恐的心情迎接未來的選舉，懇請所有鄉親，不僅在正副議長上，也能給所有黨籍議員支持，讓國民黨在未來議事殿堂內，繼續幫基隆發聲與監督市政。

林沛祥強調，此次議員選舉上，希望國民黨能繼續單獨過半，更希望能多1席或2席，實際操盤要看議長與黨部主委操作，在年底不僅市議會能夠過半，市政府也能回歸藍軍，讓基隆變得更好。