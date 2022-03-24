一名男子23日晚間在市府轉運站廁所遭另名男子偷窺，當下察覺有異樣時，便拿出手機錄影蒐證，未料果真拍攝到對方的頭部在隔板後來來回回的過程，影片曝光後引起網友驚呼，實在令人毛骨悚然。

一名男網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文，稱23日晚間在台北的市府轉運站上廁所，瞥見牆面出現浮動人影，懷疑被隔壁的旅客偷窺，便立刻穿起褲子，拿出手機開啟內鏡錄影，果真拍攝到一名男子窺視他。從畫面中可以看到偷窺狂的頭頂就在隔板上方來來回回，過沒多久隨即露出雙眼，現出原形，甚至大膽地直視鏡頭。

原 PO表示，他事後前往轉運的服務台尋求協助，但工作人員請他轉至附近的三張犁派出所報警，表明廁所偷窺屢見不鮮，多數人都不追究，而他們能做的僅是加強宣導、勸導旅客；原PO也透露，今日將會前往警局報案，不會姑息偷窺狂。

文章曝光後，不少網友看了影片直呼毛骨悚然，紛紛表示，「天啊真的好可怕」、「好恐怖」、「不能姑息」、「夭壽喔傻眼啦」、「只有看到半顆頭這個真的會嚇死人」、「天啊，這是真的嗎」。