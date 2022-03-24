國民黨立委曾銘宗今天在立院司法法制委員會質詢副主計長蔡鴻坤如何看今年消費者物價指數（CPI）？蔡鴻坤表示，受俄烏戰爭影響，預估CPI會提升到2.4至2.6％之間。曾銘宗追問，若國際油價一桶漲價到150美元，是否會超過3％？蔡鴻坤坦言若漲價超過150美元，那就會超過3％。

蔡鴻坤指出，上次預估CPI是二月的時候，當時還未發生俄烏戰爭，下次再公布預測將是在五月，受俄烏戰爭影響，國際油價、原物料、糧食價格上漲，因此初步預估，會比上次估計的還會再增加0.5至0.7％，大概會落在2.4至2.6％之間。

曾銘宗指出，石油最新價格是每桶115美元，假設破150美元，將會超過3％。蔡鴻坤表示，主計總處評估時都是根據OPEC價格，OPEC從83.6美元漲到115美元左右，油料費佔消費者指數權數是2.4％，國內油價漲10％會讓CPI年增率增加0.24個百分點。

蔡鴻坤說，假設石油每桶漲到150美元是很大的事，但是我們有油價防漲機制，國際油價漲，中油會吸收大部分，現在降貨物稅將兩次，漲價就不會反映到國內。曾銘宗則質疑，政府當然會要中油吸收，但是如果漲到150美元，中油要虧五千億，他根本沒能力，資本額才多少。蔡鴻坤也坦言，若真的漲價漲到150美元，那CPI確實可能超過3％。

央行副總裁嚴宗大則表示，如果僅是單純看油價對CPI影響，確實能估出這樣的結果，不過油價也會帶動其他經濟活動調整，若再加上政策措施的話，CPI又會不同。

曾銘宗也質詢，央行升息一碼的考量是什麼？嚴宗大表示，央行一直很擔心物價通膨預期心理，透過調升利率有助於對資金運用成本，特別是房地產會有助益。他也強調，109年三月調降政策利率一碼，兩年前跟現在經濟情況差異很大，這次調整只是回復兩年前水準。

曾銘宗追問，美國聯準會確定進入升息循環，今年可能升息6、7次，台灣是否也會進入升息循環？嚴宗大表示，央行採用管理式浮動匯率制度，只有盯住美元的國家，才會跟隨升息步調，央行的利率政策會考量到當時國內外經濟環境條件再做決策。

曾銘宗說，「那也不可能降息吧！」嚴宗大則回答，「短期間之內...還是要理事會判斷。」