輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（ Jensen Huang）周三接受媒體訪問時坦言，對於找英特爾代工晶片，輝達確實有興趣。

受此激勵，周三英特爾盤中股價一度逆勢上漲2.5%，惟終場收跌0.25%，為48.27美元。

黃仁勳表示，英特爾對我們找他們代工很感興趣，而我們也有興趣研究這方面的合作，但由於此事涉及供應鏈整合，將需要長時間的討論。

英特爾在去年初宣布跨足晶圓代工業務，並宣布幾個規模數十億美元的投資項目，將在美國和歐洲打造新的晶片製造中心。投資人正密切關注晶片設計公司找英特爾代工的意願。去年英特爾宣布高通和亞馬遜將成為其代工業務的客戶。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周三在美國參議院作證後表示，他們有興趣找我們代工，我們非常興奮。他證實英特爾正在與輝達討論代工事宜，但強調此事「沒有具體時間表」。

目前，輝達大部分晶片交由台積電製造。黃仁勳表示，懦弱膽小者無法成為台積電等級的代工廠，這需要改變企業文化，要提供的不僅是流程，還有服務。

當被問及他是否擔心與英特爾這樣的競爭對手合作時，黃仁勳表示，與產業夥伴合作並信任夥伴是關鍵所在，輝達長期以來一直與許多公司合作，也包括英特爾。他表示：「多年來英特爾一直知道我們的秘密」。