慈濟基金會彰化分會於23日舉行反毒宣導教材捐贈。（慈濟基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

為維護下一代免受毒品之害，慈濟長期推動「無毒有我｣遠離毒品反毒宣導活動，慈濟基金會彰化分會於23日舉行反毒宣導教材捐贈，彰化慈濟志工高肇良以自身反毒成功的經驗，現身說法。

高肇良出身彰化永靖小鄉村，小學時因結交到一群狐朋狗友，成天打架鬧事，學會抽菸；國中被分配到「放牛班」，因好奇及誘惑，接觸到毒品，染上毒癮，考上公立高工，卻不到兩個月就被退學，走上20年不歸路，進出監獄7次，青春年華的歲月都是鐵窗度過。

高肇良因一場嚴重的車禍，猛然撞醒，下定決心不再碰毒品，誠心悔改，除加入慈濟基金會為善行列，並以擔任反毒志工為終身職志，從2012年起至監所、軍營、學校等眾多地方演講，截至目前為止，已超過1400場次，高肇良的更生自傳，慈濟基金會出版「阿良的歸白人生」。

法務部、教育部、衛福部等政府主管機關對慈濟反毒宣導極為重視，經慈濟基金會剪輯製作90分鐘反毒宣教版，適合各界做為宣導防毒反毒教材。縣府教育處課程督學陳妙花指出，這個精美的防毒教材，就像是一顆希望的種子，反毒刻不容緩。

慈濟基金會副執行長熊士民表示，有各界的支持，對防毒重視拉拔毒癮更生人重回社會步步踏實做，還有多方的社團護持，讓大家能夠遠離毒品迎向陽光，證嚴上人最近常常說螢火蟲雖然是很小的微光，只要每一個人群聚閃閃自己的微光，在黑暗中進入這個希望台灣各界對這個力量的位置，反毒防毒，我們走在最前線。

彰化縣副縣長洪榮章指出，預防重於治療，等到你染上毒品的，要再把他拉回到現實的社會中，那要花很多的資源，希望家一起來建構一個無毒、有我溫馨、和諧的社會。

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