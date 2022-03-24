「18歲青年要投票，修憲承諾別跳票。」立法院將在明（25）日進行18歲公民權的修憲表決，台灣青年民主協會今日邀請各黨青年共同在立法院外召開記者會，呼籲所有立委應落實18歲公民權修憲承諾，出席院會並投下同意票。

在今天青民協的記者會中，立院4黨都派出青年出席，共同宣示對於通過18歲公民權修憲提案的支持。不過國民黨主張18歲公民權與動保、環境及政府體制改革等4項議題包裹表決，跟其他3個政黨的主張有所差異，導致18歲公民權是否能表決過關，充滿變數。

青民協理事長張育萌表示，就18歲公民權的修憲議題進行投票，2015年就有過一次討論，但當時因為各黨對於修憲有不同想法，就算共識高，但因為籌碼交換，導致修憲破局。2022年的今天，立法院終於有機會再討論，青年將監督看著立院所有的委員，到底誰是真正的支持。

民進黨青年發展部副主任阮俊達提到，我相信18歲公民權，是年輕世代的共識，也是民主進步黨明確的主張。從2005年到現在，多次的修憲討論中，18歲公民權的推動，始終沒有成功。現在好不容易來到立法院的最後一哩路，希望最後可以通過。

國民黨青年團副總團長康晉瑜表示，18歲公民權一直都是國民黨修憲四大主張的第一條，明天國民黨會用自己的方式挺身支持，除此之外，國民黨四大主張包括18歲公民權、動保、環境和政府體制，也認為需要完整的討論。

民眾黨青年代表吳怡萱則說，朝野立委不要只是講空話，少子化、高齡化，政府政策會往高齡化方向，台灣應該趕快跟上亞洲民主國家腳步。她希望在下修公民權議題上，朝野能真正為台灣的未來努力推動，才有機會往前邁進。

新北新莊區市議員候選人吳香君表示，青年世代現在面臨社會的劇烈變遷，年輕人面對倒三角形人口結構，進入超高齡社會，未來每個年輕人要負擔多個老人。各政黨應該支持年輕人參與公民權，並且希望朝野都能夠真正支持年輕人參政、參與公民社會。