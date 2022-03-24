針對央行自3月18日起升息1碼，國民黨團今天舉行記者會為弱勢發聲，指八大泛公股銀行，原承諾升息不會全面影響到貸款，然而實際上，青年安心成家購屋房貸利率及就學貸款利率都比照調升，在萬物皆漲唯獨薪水凍漲之際，黨團主張首購族購屋貸款利率最高不可超過1.56％，就學貸款調降為0.5％。

國民黨團今天舉行「通膨升息 又快又急 民眾苦哈哈 政府坐視不管？」記者會，國民黨立委賴士葆表示，八大泛公股銀行原承諾不會全部反映在貸款，但存款通加一碼利率，實際上卻相反，包含青年安新成家購屋貸款、就學貸款都一併提升，反而未全面反映到存款上。

國民黨團總召曾銘宗說，央行宣布升息1碼（0.25％），關於民生貸款利率變動情況，財政部提供給首購族的青年安心成家購屋貸款利率，調整後一段式最高為1.68％，二段式最高為1.74％，教育部就學貸款的利息，則從0.9％調高為1.15％。

曾銘宗說，目前約有80萬人有學貸，貸款總金額為1662億，平均每人貸款約20.7萬元，其中近8成是私立學生借貸，然而，2020年畢業生每月平均經常性薪資僅2萬9819元，這群人恐怕到30歲都還不完學貸。

曾銘宗指出，過去青年安心成家購屋貸款最低利率，未調息前是1.31％，調整後最低是1.56％，黨團主張這部分不可超過1.56％，而就學貸款利率，不只不調漲，還要調降為0.5％，且提供中長期免息，粗估這部分的利息一年約30億元，教育部一年2000億預算，這部分的負擔應沒問題。