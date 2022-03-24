香港女星何天兒外型清新甜美，曾參加香港小姐競選，雖沒拿下前3名但她憑一首古箏《錦上花》獲得旅遊大使獎，隨後她便進入演藝圈活動，豈料身上的緋聞比作品討論度還要高，和77歲的香港富商林建名交往，譜出一段相差51歲的驚人「爺孫戀」，後來又被爆料劈腿富二代歌手周子揚，幾年前她淡出螢光幕，近日她的近狀曝光，引起熱議。

2014年時，何天兒當時年僅26歲，就和大她51歲的富商爸爸好友林建名交往，據了解後來傳出女方承受不住輿論而切斷聯繫，林建名還因為女方不接他電話在鏡頭前落淚，痛訴她狠心失聯，後來她被拍到劈腿歌手周子揚，兩人還在車內激吻，在香港當地可說是鬧得沸沸揚揚。

香港女星何天兒曾談起相差51歲的「爺孫戀」，對象正是年已77歲的富商林建名(圖／中時資料照)

後來這段驚天動地的「爺孫戀」劇情有了新進展，林建名在親友面前舉行奉茶儀式，公開認何天兒為乾女兒，直到去年林建名因病離世，這段關係才逐漸淡出大眾視線當中。出席林建名葬禮之時，何天兒閉口不談當年爺孫戀，仍流露出對林建名的懷念，並願他能夠一路走好，後來她則赴陸當起網紅，認真經營起社交平台，擁有超過50萬粉絲，經常在上頭分享生活。

關於何天兒的現況，日前她已低調返鄉，可見她穿著輕便，戴了張口罩現身香港尖沙咀，她在社交平台向大家分享疫情期間的市中心街道場景，她說近日多待在家中，出門一趟是為了採買日常生活用品，文末也不忘貼心提醒粉絲注意身體安全，別在這波疫情下輕易倒下了。