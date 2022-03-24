家庭糾紛 男子自家前潑汽油縱火

南投市41歲廖姓男子，23日下午4點，因為與母親發生爭執，竟然購買15公升汽油，潑灑在自家門口，並且引火燃燒，導致自己、弟弟和母親以及鄰居都被波及，所幸沒有大礙，警方將廖姓男子依公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦。

南投警分局副分局長李政昌表示，南投市彰南路二段民宅，發生因家庭糾紛憤而引燃汽油案件，廖姓嫌犯因不滿母親管教，在自家門口潑灑汽油並引燃，火勢迅速延燒機車及鄰宅，廖嫌自己丶母親、胞弟身上也著火，1名鄰居也遭濃煙嗆傷。

南投警分局半山派出所獲報後，巡佐張仕謀及警員陳芳瑜立即趕往現場處置，員警見情況危急，救人為先，立即持滅火器進入火場，將廖母等人身上火苗及現場火勢撲滅，並通知119人員到場協助將傷者送醫，所幸經醫院初步治療後4人均無生命危險。

警方將廖嫌逮捕後，依公共危險等罪嫌偵辦，至於廖嫌是否涉及其他刑案及詳細縱火原因，警方將深入調查釐清案情。