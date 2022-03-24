無塵室設備工程廠漢唐(2404)董事會通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利7.98億元、每股盈餘（EPS）4.19元，站上全年高點。受比較基期較高影響，全年歸屬母公司稅後淨利27.69億元、年減達31.33％，每股盈餘14.53元，仍雙創歷史第三高。

漢唐董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利13元，金額為歷年次高，盈餘配發率達約89.47％。以23日收盤價195.5元計算，現金殖利率達近6.65％。公司將於5月26日召開股東常會。

漢唐去年歷經經營權之爭，為激勵員工士氣留住人才，董事會決議自3月9日起至5月6日實施庫藏股，預計於170～250元間買回3000張，總金額上限7.5億元，帶動股價自170.5元低檔走升。今（24）日開高小漲1.79％至199元，創去年8月中以來近7個半月高點。

漢唐2021年第四季合併營收登75.47億元次高，季增達20.31％、年增7.38％。毛利率14.91％、營益率11.37％，低於第三季17.92％、14.08％，優於前年同期13.61％、10.85％。歸屬母公司稅後淨利7.98億元，季增19.76％、年減9.75％，每股盈餘4.19元，為全年高點。

累計漢唐2021年合併營收256.06億元、年減達28.55％，仍創歷史次高。毛利率15.96％優於前年15.86％，但營益率12.26％則略低於前年12.89％。歸屬母公司稅後淨利27.69億元、年減達31.33％，每股盈餘14.53元，仍雙創歷史第三高。

因應半導體需求暢旺、客戶加碼擴產，漢唐董事會8日決議擬以5.9億元買下冠華染織及郭姓自然人位於台南市新市區的土地及建物，土地面積4324.843坪、建物面積143.55坪，以因應承接新建廠房工程需要。