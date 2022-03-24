知名網紅米砂（Misa）昨（23日）動怒發文，透露自家女優在捷運站時，被陌生男子猥褻並且沾到體液，沒想到訴諸法律途徑，檢察官竟以職業為由不起訴，讓她怒斥：「台灣的檢察官太噁心了」，對此，AV導演圤智雨除了對此事提出疑點，也不諱言表示：「台灣女優真的比較低層級」。

米砂在instagram透露旗下女優搭乘手扶梯，被陌生男子猥褻並沾到體液，得知對方專門在公眾場所隨機挑選對象猥褻，憤而提出告訴，沒想到檢察官以「被害女性職業是女優，所以不予以起訴」，讓她痛批：「台灣的檢察官，真是太噁心了」，更提出質疑：「所以這個變態，可以繼續找下一個受害者？」，對此，AV導演圤智雨強調認識的女優都很保護隱私，不太喜歡公開行程，接著提出質疑：「粉絲怎知女優會搭捷運？又如何事先帶好體液？」接著強調：「如果猜測是錯的，請糾正」。

對於外界認為台灣女優是否偏低層級？圤智雨坦言真的偏低層級，主要在於只要有女優相關報導，就見一堆網友酸言酸語，甚至指出「女優就是妓女」等不堪言論，但女優為何被看不起？他也列出三大致命原因，第一、台灣人開放程度不及日本，保守觀念還是存在，第二、女優在台灣人眼中並非正當職業，講出來會被議論，第三、普遍形象不佳，日本女優經營社群方式比較像網紅或藝人，但台灣女優文字和照片都帶著誘惑，很容易因此被看不起。

對於女優被猥褻一事，網友紛紛留言：「直覺是炒作，媒體跟著配合演出看看就好」、「我是不太相信檢察官會在不起訴書上寫因被害女性職業為AV女優所以不予以起訴」，圤智雨也親自回覆：「我也是納悶不起訴處分書有關『因告訴人為AV女優，故不起訴』的段落，書記官會這樣寫我也不相信，檢察官是要用什麼論點，沒證據只是瞎掰故事內容」。