國家安全局局長陳明通（左）、陸委會副主委邱垂正（中）、外交部次長田中光（右）。（林至柔攝）

美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前進行視訊通話後，新華社報導，拜登重申「四不一無意」（即美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突）。對此，國安局長陳明通今（24日）表示，美方沒有這樣的訊息，此說法是大陸認知作戰，不予評論。

立法院外交及國防委員會今邀請國家安全局局長、國防部副部長、外交部次長、大陸委員會副主任委員、行政院國土安全辦公室主任報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」，並備質詢。

國民黨立委吳斯懷質詢時表示，拜習通話中，拜登重申「四不一無意」，針對「不支持台獨，無意與中國發生衝突」，外交部有何看法？外交部次長田中光說，這是大陸認知作戰的一部分，美國白宮發言人並無這樣說，美方對台承諾不變。陳明通也附和稱，「這是大陸認知作戰，美方給出清楚的訊息，沒有這樣的東西」，對此說法不予評論。他說，在拜習通話中，雙方重點討論俄烏戰爭，美方有明確告知陸方，若大陸在俄烏戰爭中支援俄國，自身將會受到波及。

吳斯懷回批，若我官員只會說認知作戰、不予評論，那國家安全該靠誰？

而針對外傳有一份俄羅斯機密報告指中共原本預計今年秋天攻打台灣，陳明通回應時也指這是一種認知作戰，並指，依照中共時間表來講，今年要辦二十大，北京希望整體能夠穩定，並稱國安局本於專業判斷，操作認知作戰的可能性高，此說法「不太可能」。