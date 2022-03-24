哈爾濱市住房和城鄉建設局昨（23日）公告，經報請市政府同意，鑒於《哈爾濱市人民政府辦公廳關於進一步加強房地產市場調控工作的通知》已完成其階段性調控使命，擬予以廢止。自此，哈爾濱也成為今年大陸首個解除限售令的二線城市。

上述《通知》發佈於2018年，當時的政策亮點在於出台了「區域性限售政策」，即在哈爾濱市主城區6區取消建設單位網簽合同備案資訊登出許可權，凡新購買商品住房的，自商品房網簽合同簽訂之日起滿3年方可上市交易。

《證券日報》援引諸葛找房資料研究中心分析師關榮雪指稱，此次哈爾濱擬廢止實行區域性房地產限售政策，釋放了一定的積極信號，對樓市交易有一定加持作用。

據中原地產研究院統計資料顯示，2022年至今，大陸房地產調整性政策頒佈已經超過140次，包括鄭州等二線城市在內，大陸全國已有超過60個城市出台不同程度、不同內容的穩定樓市政策，涉及降首付、取消「認房又認貸」、發放人才購房補貼等多項政策。