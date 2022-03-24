輝達（Nvidia）執行長黃仁勳昨日宣布有意嘗試與英特爾（Intel）合作，表達想請英特爾代工生產晶片的意願，英特爾執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）則證實雙方正在磋商此事。台積電大客戶輝達擬轉單英特爾，資深半導體分析師陸行之對此表示，黃仁勳想分散晶圓代工風險，考慮跟英特爾合作來壓制台積電先進制程漲價才是背後目的。

陸行之在臉書發文指出，輝達想透過英特爾壓制台積電漲價才是真的，雖然輝達不是不知道Altera、高通、Nvidia之前轉代工的慘痛教訓，但黃仁勳做為輝達的執行長，分散公司晶圓代工風險是必須要做的事。

再者，英特爾不但要跟輝達競爭GPU市場，也要競爭CPU市場，把最先進的設計給英特爾製造就有點奇怪，陸行之舉例，就像黃仁勳之前明知道併購安謀不會過還宣布要買也是很奇怪，其實兩者都另有目的。

陸行之認為，黃仁勳拿英特爾這根雞毛當令箭才是主因，輝達應該是台積電所有客戶中最後兩個（另一個就是超微)會採用英特爾代工Intel Foundry Services做大量先進產品的公司，所以重點是先看其他客戶在英特爾晶圓代工是否能做起來，最有機會率先採用英特爾的客戶是系统商如谷歌、臉書/meta、亞馬遜、阿里巴巴，蘋果等，要不就是跟英特爾沒有明顯競爭的高通、聯發科，或是歐洲、美國、日本車用MCU及類比晶片大廠，尤其是英特爾買了高塔半導體有限公司(Tower semi)後，在這些客戶沒有大量採用IFS之前，他會建議先停看聽。

陸行之文末更指出，就像黃仁勳當初知道收購安謀不會過，公司還是要走流程，聰明如黃總之人，應該是想透過與英特爾合作來了解公司各種產品的製程演進進度，到時候反而可能變成台積電的密探，知己知彼。

台積電ADR昨日下跌1.69美元或1.58%，收在105.35美元，24日台股現貨價也走跌，盤中一度下跌5元至585元。