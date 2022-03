拍謝少年參與SXSW音樂節線上演出。(Young Team Productions提供)

大象體操參與SXSW音樂節線上演出。(Young Team Productions提供)

在美國德州舉行30餘年、全球歷史最悠久且規模最大的Showcase音樂節SXSW(South by

Southwest,SXSW),今年以實體+線上演出舉辦,並邀請6組臺灣藝人參與,包括曹雅雯、大象體操、拍謝少年、夢東、眠腦以及 DJQuestionMark,分別以台南全美戲院、高雄港碼頭、霧峰林家宮保第園區、台北知名地下電子場景

Pawnshop、位於林森條通的複合式實驗場域濕地以及穿梭在東區夜景的電子花車為舞台,為全球觀眾帶來結合臺灣文化場景與多元特色的演出,TaiwanBeats Showcase 於16日線上登場。

當日線上 Showcase 以富有臺灣歷史特色的三個場域作為開端,首先由台味搖滾代表樂團拍謝少年在霧峰林家宮保第園區開場,他們與客座吉他手 Easy Shen 以4人編制帶來新專輯《歹勢好勢》中的〈出巡〉、〈你愛咱的無仝款〉2首歌曲,4位團員在霧峰林家花園的代表場景大花廳中演出。緊接著登場的是以豐富曲風、招牌的長笛、刷碟、DJ三合一的創意演出方式風靡國際的 DJ QuestionMmark,站上穿梭在台北繁華夜景的電子花車,帶來〈L is for London〉、〈Flute Loops〉等多首組曲;歌后曹雅雯則接後選在故鄉台南的代表電影院-全美戲院登場,她以優美嗓音在空無一人的戲院場景一連帶來〈台南人〉以及〈若是明仔載〉,她也在中場時以流利英文俏皮表示:「大家好嗎?我的名字是曹雅雯,很高興有這個機會能唱我的歌給你們聽」,讓在線聆聽的海外樂迷驚艷不已。

不同於前半段具有歷史氣圍的演出場景,下半場 Taiwan Beats Showcase 則在三個不同的現代場域陸續登場,第四組演出由自然系迷幻團落差草原 WWWW 吉他手洪御與 Dope Purple 吉他手郡崎兄弟組成的迷幻雙人實驗樂團 Mong Tong,於台北神秘系地下電子場景 Pawnshop 演出。Mong Tong將 對臺灣神秘主義和復古迷信圖像的癡迷融入創作,是臺灣獨一無二深受矚目的「迷信音樂」團體,他們在首次對外曝光的 Pawnshop 中,將其音樂的神秘魅力發揮至極致。

第五組演出的四件式獨立電子樂團眠腦則選擇位於台北條通的複合式實驗場域濕地|venue作為其演出場所,帶來最新 EP 中的〈冷酷異境〉以及〈溺水的船〉兩首歌曲,電子音樂曲風與濕地水泥冷調的現代場域相呼應。Showcase 壓軸登場的是來自高雄的三件式數學搖滾樂團大象體操,他們在故鄉高雄港邊、以最新落成的高雄流行音樂中心作為背景,將直立式鋼琴搬至港邊,帶來取樣日本搖滾樂團 toe 的〈穿過夜

晚 Go Through The Night〉以及與客座貝斯手-體熊專科的海狗一同合作的〈D〉兩首曲目,在高雄港夜色中為 Taiwan Beats Showcase 畫下完美句點。