民進黨11位現任議員24日到高雄巿黨部共同登記初選，握拳高喊「連任拚過半、高雄大邁進」，站C位的前議長康裕成表示，議會拚過半也希望由民進黨議員擔任議長。對於議長寶座，她表示有企圖心，但等大選結束再討論。

康裕成說，高雄市議會民進黨拚過半，希望能成為巿長陳其邁最好的後盾，也希望再次由民進黨議員擔任議長，這需要所有市民共同加油，需要大家支持高雄市現任的議員及參選的新人，一起來打造優質的議會，一起拚過半。

康裕成表示，因為現在還在初選期間，先拼自己的民調過關，至於議長有可能是大選以後之後再討論。她說「我就當過議長啊，當然有企圖心」，強調民進黨就是要團結、不分派系，拚過半要不同成員一起努力，團結才有本錢。

11位聯合登記的現任議員有林富寶、高閔琳、李柏毅、邱俊憲、張勝富、簡煥宗、康裕成、何權峰、郭建盟、陳慧文、范織欽，並以「連任拚過半、高雄大邁進」為訴求，希望今年大選能從國民黨占多數的巿議會奪回主導權。