台中葳格太陽以3成35的團隊三分球命中率傲視T1聯盟排名第1，隊長陳靖寰近來的外線手感更是火燙，近4場命中率高達60.6％！葳格太陽24日宣布將跟BYBIT合作，只要太陽球員在主場賽事投進三分球，將累計獎金捐助公益團體！

BYBIT與台中葳格太陽攜手合作做公益，推出太陽主場專屬好禮，進場球迷只要掃描QRCODE，完成新用戶註冊即有機會參與獎金瓜分新台幣6000元（共20個中獎名額），加碼不斷，新用戶僅需在BYBIT入金，即可再參與抽獎瓜分新台幣10000元（共10個中獎名額）。

最後，BYBIT與台中葳格太陽推出三分球助力公益，葳格太陽（僅限主場球隊）每投進一個三分球，BYBIT將捐出2000元新台幣助力慈善團體的公益項目，若太陽隊總比分贏15分以上，當場善款加倍！

至於近來葳格太陽手感最火燙的莫過於隊長陳靖寰，他最近4場比賽在三分線外出手33次、命中20球，命中率高達6成06！綜觀整季的三分球命中率也有驚人的4成56，光是下半季到目前為止就有5成29的三分球命中率，相信他在本周末（3月26日、3月27日）的主場賽事，做公益將不落人後！

台中市政府運動局將在4月9日至12日首度舉辦111年全國身心障礙運動會，台中葳格太陽也順勢在3月的主場賽事推出身障運周與城市英雄周。3月26日將邀請帕運國手林亞璇開球，3月27日則請來消防局長與16位台中市消防局隊員們一同開球。為落實「友愛台中，共好無限」作為精神標語。

台中葳格太陽將盡力完善賽事規劃與周邊服務，從3月起，葳格太陽主場也有專屬身障朋友的座位區域，以及無障礙廁所空間及休息室，期望不只是運動員，讓一同觀賽的身障朋友們在共好的環境下感受葳格太陽的熱力。