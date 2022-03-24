國民黨中常會昨宣布，由台南市議員謝龍介代表國民黨參選年底台南市長選舉。已獲民進黨提名爭取連任的台南市長黃偉哲也大方恭喜謝龍介，希望跟謝龍介來場君子之爭。

11月26日就是投票日，各政營展開提名作業，綠營現已完成台南市、嘉義縣、高雄市等3個連任縣市長徵召提名，宜蘭縣確定徵召宜蘭市長江聰淵、南投縣徵召前立委蔡培慧。藍營則是僅有積極表態選台南市打死不退的謝龍介出線，正式獲得提名。

主席朱立倫強調，謝龍介深耕台南、百煉成鋼，經過30年的努力，如今鐵杵磨成金箍棒，台南需要一位認真努力、深耕基層、最了解台南的人，來為市民服務。

同樣表態爭取當提名參選台南市長的立委陳以信也大方地表示「龍介兄是他的前輩，在台南努力那麼久，願意陪龍介一起打這場選戰」。

台南市長是藍營的艱困選區，資深媒體人黃暐瀚分析，謝龍介出戰台南市要過三關，第一關黨提名他順利過關，第二關把個人和國民黨在台南的支持度破4成，第三關是距離投票日剩下8個月，謝龍介要讓台南的鄉親知道蹲點30年只做4年、努力勝選。