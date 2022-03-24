警方查扣作案用的包包、假髮及不法所得800多元。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣作案用的包包、假髮及不法所得800多元。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣作案用的包包、假髮及不法所得800多元。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

有民眾21日在忠孝東路五段市府轉運站前，遭一「長髮女子」搭訕借錢，對方不斷死纏爛打，她最後掏出500元借給對方，事後發現她仍在附近借錢，認為對方詐騙憤而報警。事後警方赫然發現，這名「長髮女子」，就是之前在北車天天纏著人借錢，被警方抓過無數次的31歲詹姓男子，他因在北車太出鋒頭，竟然男扮女裝，轉移陣地到轉運站繼續騙錢，24日將他拘提到案。

「北車借錢哥」詹男，疑自2010年起，在台北車站伺機找人行騙，佯稱身上現金不夠，要回南部奔喪，日後再匯款歸還，但事後詹並未還錢，始知被騙，估計詹男迄今至少以此手法行騙數十次。不料，他因為在北車太過出名，竟轉到市府轉運站發展。

信義分局三張犁派出所21日接獲110轉報，指市府轉運站有一女子假藉返鄉急需車資，向民眾騙取3000元，警方清查，共有5位被害人被騙500元至3000元不等，為避免再有民眾受騙，信義分局立即編排勤務，在市府轉運站、市府捷運站等周邊區域巡邏守望，加強安全維護。

專案小組立即追查出長髮借錢姊就是詹男，24日將他拘提到案，查扣作案用假髮、側背包、手機及不法所得800元，將依詐欺罪嫌移送偵辦。