立委傅崐萁、交通部次長祁文中到「玉興橋」現場會勘，提醒地震週期性對公共工程品質的破壞。（王志偉攝）

花東交界發生規模6.6強震，全台有感，其中花蓮玉里鎮「玉興橋」正在拓寬工程，上周六才吊掛完成的預力梁發生側翻斷裂，有32支預力梁傾倒掉落，蘇花改工程處漏液拆除傾倒梁柱，現場已恢復通車，立委傅崐萁、交通部次長祁文中今早會勘，祁文中強調，拓寬工程會恐延誤5個月，因現場位處板塊交界處，祁文中為此強調，將和公路總局討論，一周內盤點接近地震帶的公共工程，研議是否耐震補強強度夠，有必要也將透過工程會進行通盤檢討。

位於台９線的玉興橋為跨越秀姑巒溪的高架橋，在玉里醫院祥和園區旁跨越堤防，目前正由蘇花改工程處施工拓寬。玉興橋兩側拓寬部分，上周六剛完成吊梁作業，32根預力梁分成8跨，也就是有8個橋墩，這周開始施作間隔梁，完成後才要裝上橋面版，未料發生大地震，32支預力梁傾倒掉落，橋面塌陷，幸未釀成人員受損。

交通部次長祁文中說，地震後就立刻進行玉興橋橋樑結構檢查，發現新橋32支梁都要重做，舊橋結構沒有問題，昨天晚上趕工恢復正常通車，未來新橋工程會持續進行，「未斷裂的梁也全都打除重做」。

蘇花改工程處長李宗仁簡報，玉興橋拓寬工程會延誤5個月。至於該工程造成傾斜斷裂，估計損失約5000萬元，因屬地震天災，由保險公司協助保險賠償。（王志偉攝）

2支預力梁傾倒掉落，蘇花改工程處漏液拆除傾倒梁柱。（王志偉攝）

祁文中提到，因現場位於菲律賓板塊與歐亞半塊交界處，交通部將檢視新橋結構設計，是否能夠符合未來耐震，施工當中也要針對未來有無進入地震好發期，在施工程序上做檢討

傅崐萁聽完簡報表示，台灣歷經921後，整體建物結構強度向上提升後，初步上沒有大規模地震倒塌事件，不過花東發生強震，必須注意是否地震又將進入活躍期，將邀交通部，內政部、花蓮縣政府，對境內重大公共工程及橋梁全面檢視，提醒交通部，儘早因應未來地震發生可能，萬一再有天災，有最完整的準備。

有關地震好發期，祁文中強調，交通部會持續滾動，通案性檢討所有在地震帶或接近的公共工程，是否耐震補強強度夠，未來是否好發期頻率會增多，也會繼續檢討，有必要也會透過工程會跟所有相關公共建設一併考量。

蘇花改工程處長李宗仁表示，玉興橋拓寬工程，原訂明年7月18日竣工，蘇花改工程處初步盤點，有可能會延誤5個月。至於該工程造成傾斜斷裂，估計損失約5000萬元。因屬地震天災，由保險公司協調保險理賠。

現場傾倒的預力梁，有碰損現通行中玉興橋的外側懸臂橋面版，為安全起見，封閉往來交通全面檢查，並將碰損影響玉興橋機慢車道的預力梁打除，現場已恢復通車，並請廠商增加8台大型破碎機械進行倒榻預力梁敲除作業。蘇改處提醒用路人經過台9線大禹玉里路段時，仍請減速慢 行小心通過，以維護施工人員安全。