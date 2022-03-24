國民黨祕書長黃健庭昨宣布，經過多次協調，提名台南市議員謝龍介代表國民黨參選台南市長。謝昨在臉書發文表示感謝後，今又發文說出自己參選台南市長的心聲，並表示「過去我督人，現在人督我，天經地義，理所當然」。

謝龍介今（24日）在臉書發文表示，獲得提名的頭24小時，有恭賀、有提點、有建議，也有很多批評指教。莫急莫慌，兵來將擋，水來土掩！自己心知肚明這些只是「小菜」，真正的重頭戲還在後面，20年來他一路謹言慎行、約束自己、小心翼翼，等的就是這一天到來。

謝龍介稱，被攻擊，那是承蒙大家看得起，尤其是許多有意投入今年大選的市議員參選人們，已經把他當成市長在監督，自己一定不負眾望，爭取勝選。謝龍介稱，現在你們只能透過社群媒體口誅筆伐，冷嘲熱諷，未來，我們分別進入市府、市議會，你們就能在市議會裡質詢，罵得對，他虛心受教，從善如流，但必要時，他也絕對會為自己的理念、價值，與政策，擇善固執，「過去我督人，現在人督我，天經地義，理所當然」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「加油，高票當選」、「龍介仙加油，太高興了」、「加油喔！你超棒的」、「加油～你可以的」。