趙少康最新回應

儘管距離2024總統大選還有一段時間，不過，資深媒體人唐湘龍日前把自己比喻為「台灣神童」，預測新北市長侯友宜的存在，會讓民進黨的2022跟2024年都白打，雖然2022還沒選完，可是侯要選2024的話，下一任總統就是他。對此，資深媒體人趙少康今(24日)表示，「當然侯怎麼決定都尊重他，都尊重侯友宜自己的決定」。

唐湘龍21日在飛碟聯播網《飛碟早餐 唐湘龍時間》中談到，「侯友宜如果要選2024年，下一任總統就是侯友宜，我講太早，但沒有關係，當作我是台灣神童、當作台灣神童的預言，不是模稜兩可！如果侯友宜要選2024年，民進黨應該提早辦後事，預做準備，這樣後事會辦得比較澎湃」；他更說，侯友宜是一個民進黨沒有辦法處理的對手。

對於唐湘龍的說法，趙少康表示，「侯友宜現在聲望很高，他是非常優秀的新北市長，也是國民黨很重要的資產，當然侯怎麼決定都尊重他，都尊重侯自己的決定」。