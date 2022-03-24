自行車整車大廠-美利達（9914）去年每股稅後大賺15.55元，擬配息8元，獲利與股利雙創歷史新高！惟在外資持續賣超下，24日開盤不久，股價隨即由紅翻黑，目前跌幅逾1％。
美利達去年集團本業毛利率持穩、長期投資收益增加，獲利大幅增長，稅前淨利62億475萬元，年成長18.39％。
美利達受惠於自行車需求強勁，在疫情發生後，自行車在疫情紅利下，不僅持續供不應求，而且高階的自行車與電動輔助自行車需求更強，美利達成為主要的受惠者，營收成長逾8％，獲利成長幅度更大，表現超出市場預期，獲利亮眼。
自行車整車大廠-美利達（9914）去年每股稅後大賺15.55元，擬配息8元，獲利與股利雙創歷史新高！惟在外資持續賣超下，24日開盤不久，股價隨即由紅翻黑，目前跌幅逾1％。
美利達去年集團本業毛利率持穩、長期投資收益增加，獲利大幅增長，稅前淨利62億475萬元，年成長18.39％。
美利達受惠於自行車需求強勁，在疫情發生後，自行車在疫情紅利下，不僅持續供不應求，而且高階的自行車與電動輔助自行車需求更強，美利達成為主要的受惠者，營收成長逾8％，獲利成長幅度更大，表現超出市場預期，獲利亮眼。
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