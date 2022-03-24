不少民眾有慢性蕁麻疹問題，只要一發作就會出現澎起、大小不一的紅疹，最麻煩的是，慢性蕁麻疹的原因通常不太明確，而且反覆發作超過半年以上，讓患者苦不堪言。中醫師謝彌堅表示，不少患者看完西醫後，同時轉由中醫調養身體，雖然難以找出誘發慢性蕁麻疹的發炎原因，但可多吃4類食物抗發炎。

中醫師謝彌堅在臉書粉專提到，慢性蕁麻疹會造成皮膚膨起形成紅疹，而且大小不一、位置不固定，反覆發作甚至超過半年以上，雖然醫學上可知，外來過敏原和體內免疫球蛋白E（IgE）結合後，導致皮膚內的肥大細胞釋放出組織胺而過敏，進而出現皮膚發癢及紅疹，但還是有很多人找不出誘發過敏的原因。

患者慢性蕁麻疹發作時，皮膚起紅疹、發癢讓人非常痛苦，甚至長期無法好好入眠，嚴重還可能影響日常生活和個人觀感，中醫師謝彌堅也提到，不少患者服用抗組織胺藥物多年，但病症仍會反覆出現，因此也會同時搭配中醫治療，除了對外在皮膚過敏進行治療外，從體質、臟腑面根治也很重要。

中醫師謝彌堅對此也分享4樣有助抗發炎的食物，第一「大蒜、洋蔥」，富含槲皮素和硫化物，幫助對抗自由基，帶動免疫細胞對抗；第二「莓果」，含有花青素，是天然抗氧化劑，降低發炎；第三「薑」，薑醇具有抗氧化、抗發炎與抗癌的能力，有助於減少發炎反應；第四「水果、果汁」，富含維生素C，有助於免疫功能運作。