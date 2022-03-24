星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、雙子座、白羊座在感情中定性不好，就算結婚，依然不會控制玩心，如果婚後生活讓他覺得無聊，此時身邊又出現心動對象，他們就有很大的機率會陷入婚外情。

▍1.雙魚座

雙魚座是標準戀愛腦，明明平常工作的時候就很精明能幹，偏偏遇到感情的事情就容易失去理智，而且他們對愛情存在許多不切實際的幻想，非常憧憬那種彷彿小說般的狗血橋段，像是禁忌的感情、轟轟烈烈的愛、不顧眾人反對也要在一起等。雙魚座無法忍受平淡的相處模式，婚後如果兩人已經沒有激情，身邊又出現追求者，他們就很容易陷入意亂情迷，明明知道不可以，卻又忍不住沈淪。

▍2.雙子座

雙子座好奇心重，喜歡追求新鮮感，面對許多事情總是三分鐘熱度，很容易感到厭倦，面對感情也是如此，一旦度過熱戀期，相處模式變得比較一成不變，他們那顆愛玩的心就開始蠢蠢欲動，如果此時身邊出現有趣的人，他們就很容易被吸引目光。雙子座崇尚自由自在，不願被束縛，更不會讓自己受到道德約束，就算已婚，還是會放縱自己的感情，只要第三者能帶來快樂，他們就會真心享受在溫柔鄉之中。

▍3.白羊座

白羊座個性熱情，對朋友很大方，因此擁有好人緣，其中更不乏異性朋友，他們對感情的表達很直接，遇到喜歡的人就會直接追求，不會把話藏在心裡，愛意有多濃烈，從他們的表現就觀察得出來。白羊座性格衝動，許多事情不會考慮太多，想到什麼就做什麼，所以如果婚姻生活讓他覺得無聊，身邊又出現讓人心動的對象，他們就會憑著本能和直覺和對方展開不倫之戀。