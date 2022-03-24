案22451足跡。（高雄市政府提供）

案22452足跡。（高雄市政府提供）

高雄市今增13例確診，指標個案為40多歲女，因感冒症狀就醫採檢確診，匡列相關接觸者，在職場採檢11位陽性，2位是職場者同住家人。高雄市長陳其邁也公布相關足跡。

案22453足跡。（高雄市政府提供）

案22454足跡。（高雄市政府提供）

案22456、案22457足跡。（高雄市政府提供）

案22458足跡。（高雄市政府提供）

案22459足跡。（高雄市政府提供）

案22460足跡。（高雄市政府提供）

陳其邁表示，高雄最後一個個案確診是在3月8日，已超過14天，以潛伏期來說已超過兩個潛伏期，判斷此波感染源可能來自其他風險區（10天內、發生2例的地區）。案22456發病最早，相當配合疫調，初步沒有發現可疑感染源，目前還在比對電子足跡和相關接觸的監視器畫面。該案研判有其他不明接觸源。

陳其邁表示，職場11位確診者中都打過3劑，還是發生突破性感染，但症狀都很輕，只是喉嚨卡卡，幾位甚至無症狀。這對阻斷Omicron傳染鏈來說是一大挑戰，呼籲市民盡快打滿疫苗。

案22461足跡。（高雄市政府提供）

案22462足跡。（高雄市政府提供）

陳其邁表示，雖然高雄已連續14天沒有確診個案，仍不能排除是本地傳播鍊。而這起職場群聚的工廠是前鎮化工廠，判斷和港口無關。待釐清的重點指標個案（案22456）則是領班。