香港行政長官林鄭月娥今日表示，確診新冠患者滯留急症室的數字已大幅下降。她表示，已要求北京中央委派另一隊醫生來港支援，當中主要為中醫，為抗疫開闢另一條新路。

林鄭月娥今早於記者會表示，過去一段時間的工作，已為「三減三重一優先」（減少死亡、減少重症、減少感染；重點人群、重點機構、重點區域採取精準有力措施；優先救治長者）的目標打下堅實基礎。

林鄭月娥表示，至今已有近400名大陸醫護來港作支援。她接著宣布，已向中央請示，希望可委派另一隊中醫專家抵港協助抗疫，指中醫藥抗疫在香港適合。她另呼籲長者的家人讓長者接種疫苗。

醫管局行政總裁高拔陞表示，截至今早，有9000多人接受治療，而急症室的等候情況已有改善，等候12小時才入院的人士只有少於100人。他接著提到，當局已全面使用兩款新冠口服藥，至今有逾1.5萬名病人獲處方藥物，而指定診所多使用輝瑞口服藥，安老院舍則較多地用默沙東的口服藥。

至於現在設有的23間指定診所，高拔陞指出，預約名額有4000多個，3月中高峰期時，便有逾3900人使用，昨日有3300多人使用，名額足夠。