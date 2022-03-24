民進黨台南市黨部前執行長蔡麗青到謝龍介服務處送花圈踢館。（蔡麗青提供／程炳璋台南傳真）

國民黨正式提名謝龍介代表角逐年底台南市長寶座，民進黨各路人馬聯手開酸，先有台南市黨部前執行長蔡麗青上門送花圈，提醒謝勿議員、市長兩頭空，再有民進黨議員蔡筱薇稱謝成功情緒勒索朱立倫。謝龍介24日回應，理解民進黨要面對30年沒政黨輪替與黃偉哲線民風暴疑慮的焦慮感。

謝龍介憑藉高人氣，以民進黨在台中市培養林佳龍「十年磨一劍」的說法，向國民黨疾呼自己鐵劍快磨成繡花針，一舉逼退不分區立委陳以信，獲得國民黨高層青睞，決定提名他角逐台南市長。

蔡麗青24日上午到謝龍介服務處送花圈踢館，在花圈上寫下「天下第一嘴」、「麥擱放管」揶揄，與國民黨擬參選人童小芸、姚正玉正面交鋒。現場有大批警力維持秩序。

民進黨台南市議員蔡筱薇也隔空叫陣，恭喜謝成功情緒勒索國民黨主席朱立倫，大酸他之前一句「除非朱立倫親征台南才退讓」，把朱立倫拖下水，才獲提名資格。

蔡筱薇質疑謝龍介在議員任期的出席率及質詢內容，指出謝最在行的就是工於心計與政治鬥爭，用嘩眾取寵的手法，來煽動社會大眾，只會喊口號打高空，卻搞不清口號離地方民意有多遠。

謝龍介表示，理解民進黨議員的焦慮，這一次民進黨陷入兩大的問題，首先就是政黨輪替是民主核心價值，民進黨需面對台南市30年沒輪替的事實，第2就是轉型正義是民進黨最愛用的口號，民進黨更要面對黃偉哲線民風暴的疑慮。自己期待未來有機會在台南市議會接受民進黨議員的質詢。