油價急速攀升，擔憂通膨拖累全球經濟，聯準會官員鷹派言論，美股收低，台股今天開盤受台積電(2330)、聯發科(2454)及金控股壓回影響，指數開低，但觸及17600點及5日均線獲得支撐，盤中跌幅略有收斂，不過，預估今天成交金額不到2500億元。

分析師指出，俄烏戰火延燒、Fed升息後一度出現利空鈍化，不過，今天美股又受到影響，導致國際股市再興波瀾。但台股仍主要看外資態度，外資上周台指結算後現貨賣壓減緩，並轉為小幅買超，但因系統性風險仍未退散，外資仍持續觀望，但投信持續買超及政府護盤，推升指數低點反彈來將近900點，月線並往季線靠近，同時將面臨17800點以上更大壓力區。

短線來看，基本面佳的個股相對有優勢，像元太(8069)今天登上漲停，IC設計族群近期也是偏強勢演出。今年股市面臨通膨、升息、去年經濟成長率及企業獲利基期高等因素挑戰，延續強勁多頭格局不易，4月股市反彈之後，仍須看整體的表現而定，尤其第二季多數電子股進入淡季，傳產股的自動化元件族群、航運反而有旺季效應到來，有可能資金再轉向傳產族群。