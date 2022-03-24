李政穎是台灣演藝圈內數一數二的高材生，過去他因為頂著美國哥倫比亞電影學院畢業的頭銜在演藝圈內獲得極高的關注，而他最為人知的感情生活，就是曾經與八點檔女神韓瑜的四年戀情，不過他在與韓瑜分手後就鮮少傳出誹聞，看淡一切名利的他也表示自己對於生活有所改觀，希望多花時間陪陪家人，他甚至開始研究佛法，更表示曾有過想出家的念頭。

李政穎出演《阿良的歸白人生》。(圖/翻攝自大愛電視)

鮮少出現在螢光幕前的李政穎近日出席了「逆轉人生陽光有愛」的公益活動，由於他作為男主角出演大愛劇場的戲劇《阿良的歸白人生》，因此受到劇中真實人物高肇良的邀請，遠赴彰化慈濟靜思堂參與防毒教材致贈儀式，而談到《阿良的歸白人生》，此劇是在講述慈濟師兄高肇良的真實故事，過去的他曾在毒海痛苦掙扎20年之久，不斷的戒毒、染毒、入獄及出獄，最終他戰勝了毒品也奪回了屬於自己的人生。

李政穎在拍完《阿良的歸白人生》後便沒有參與任何戲劇演出，與演藝圈脫離將近兩年的他表示「私下生活真的很無聊」，他在宜蘭老家幫忙父親經營建築事業，閒暇時光則是看書、運動和陪家人，雖然在外人看來他是個快樂的企業家第二代，不過他本人則笑稱自己根本是老人家第二代。

李政穎私生活平靜快樂。(圖/翻攝自大愛電視)

李政穎出演的《阿良的歸白人生》在去年已經播出，而該劇也被法務部、衛福部視為推動防毒反毒的重要教材，因此將此劇濃縮剪輯製成光碟，希望各位年輕學子看到李政穎在劇中的表現能夠有所警惕，也讓所有毒品成癮者及其家人能夠懷抱希望，不要放棄能贏回人生的機會。