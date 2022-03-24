俄羅斯目前入侵烏克蘭行動還未罷休，他們這一連串操作令外界髮指，國內體育圈也遭世界各大運動總會封殺，首當其衝的就是年底世足賽，俄羅斯隊將無法參加，但目前還是有少部分運動總會沒有採取動作，而今天國際游泳總會(FINA)不忍了，宣布全面封殺俄羅斯選手，讓他們無緣世錦賽。

國際游泳總會算是少數還未禁止俄羅斯選手參賽的組織，但他們已經先取消幾項在俄羅斯當地舉辦的國際賽事，包含男子水球世界聯賽聖彼得堡站、韻律泳系列賽喀山分站、跳水系列賽喀山分站，還有喀山世界青少年游泳錦標賽，並收回2014年授予普丁(Vladimir Putin)的國際游泳總會勳章。

而現在國際游泳總會決定徹底封殺俄羅斯，使他們無法參加6月18日於匈牙利布達佩斯舉行的2022游泳世錦賽，原先他們還允許俄羅斯、白俄羅斯選手以中立身分出賽，但此舉引起各國人士不滿，瑞士、波蘭和德國就公開表示，若俄羅斯參賽，他們就會拒絕加入，意志相當堅定。

#BREAKING

Speedo terminate the sponsorship of Evgeny Rylov with immediate effect after the swimmer appeared at Putin’s ‘pro-war rally’ at the Luzhniki Stadium in Moscow.



They say that: “as part of this decision, any outstanding sponsorship fees will be donated to UNHCR.” pic.twitter.com/o4u8dIGoiE — Nick Hope - the athlete’s journalist 👨‍💻🏊🏻‍♂️ (@NickHopeTV) March 21, 2022

此外上周還發生一項插曲，俄羅斯游泳好手雷洛夫(Evgeny Rylov)參加力挺俄羅斯總統普丁的集會，立刻被贊助大廠Speedo解約，雙方自那時起無任何合作關係，國際游泳總會隨後也跟進調查。雷洛夫在去年東京奧運100、200公尺仰式項目摘金，在最近他選擇自願退出世錦賽，但如今後悔也來不及了！