立法院社會福利及衛生環境委員會今召開《精神衛生法》修法公聽會，邀集專家學者及民間團體到場表達意見，衛福部長陳時中也率相關單位人員出席。家屬代表指出，台灣9成以上精障者都是由家屬照顧，但政院版修正案中提到「不得無故未盡扶養義務」，這是對精障者家屬的污名化，「身為家屬若不是走投無路，有誰會無故未盡扶養義務？」質疑增列該條文是將照顧責任全往家屬身上推。

政院版《精神衛生法》修正案中說明，「考量現行實務曾有家屬將病人留置於精神照護機構而不聞不問，增列有扶養義務者經通知後，對病人不得有無故未盡扶養義務之行為。」對此家連家精神健康協會理事長黃莉玲表示，自己身為精障者家屬代表，感到相當難過且憤怒，國內其他障別的特別法，都沒有特別針對家屬扶養義務而設立相關條文。

黃莉玲指出，據統計台灣9成以上精障者都是由家屬照顧，且《民法》在親權權利義務已有法條規範，不知道行政院增列該條文的目的為何？她痛心表示「這是對家屬的標籤污名化」，沉重的照顧責任都是在家屬身上，精障家庭天天上演的戲碼就是嚴重精神疾病發作時就醫困難，病人本身受到疾病影響會抗藥拒醫，心急的家屬想要送醫卻沒有人可以幫忙，即便送醫了，未達自傷、傷人之虞都不能強制住院，而且精神疾病嚴重發作時會脫離現實，更不可能自己簽名表達就醫意願。

她質疑，《精神衛生法》中保障病人之權益保障，但對家屬的支持在哪裡？國家把照顧責任全數往家屬身上推，沒有給家屬可用的資源、提升家屬的照顧知能；民間推動家屬教育暨支持團體課程已經17年，但仍有8成以上家屬都是在家人生病超過5年才接觸到衛教課程，這些家屬都感嘆，如果能夠在家人發病支持就接收到這樣的衛教課程，也不會走那麼多冤枉路，但政府連最基礎的家屬衛教資源都給的少之又少。

台灣精神科診所協會監事陳炯旭指出，政院版條文中提到「強制住院治療」和「強制社區治療」，其中僅有強制住院採「法官保留原則」，但重點不在於住院與否，而是以國家的力量強制要求個案接受治療，兩者都是治療，因此都應由法官裁定後為之，如在執行時遇到困難，才有足夠基礎來要求警消執行，而不是醫師個人強制執行。