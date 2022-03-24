畢業於景美女中的19歲網美許悅曾在「惹不起高校少女」活動高票當選最美女高中生，IG粉絲人數目前高達24萬，在網路上小有名氣。就讀東吳大學英文系二年級的她，除了學生本職，已經有不少廣告商找上她拍攝，平時會PO出工作和生活的照片，大學生活似乎過得很充實。近日她曬出多張在海邊的照片，氣質空靈的模樣讓網友大讚。

曾榮獲「最美高中生」頭銜的許悅，IG中的她留著招牌烏黑亮麗長直髮、空氣瀏海，鵝蛋臉線條順暢又富滿滿膠原蛋白，略細長的眼睛笑起來彎彎的，還有一口矯正完的整齊貝齒，只要隨便PO一張照片，按讚數就高達萬人以上，魅力十分強大。

日前她在Instagram曬出自己到新北市沙崙海灘出遊的照片，只見她穿著一件白色連衣裙，露出一雙白皙美腿，一改先前空氣瀏海的造型，將頭髮旁分，烏黑長髮披掛在胸前，她身後是即將落下的夕陽和海景，美景之下畫面氛圍浪漫，許悅開心的舉著雙手，似乎很享受這次的出遊。

許悅開心寫下「再來一組不一樣的沙崙海灘，很推薦大家來這裡拍照，沙灘超漂亮～～～4、5點的時候來最剛好。」，畫面中她不時微笑看鏡頭，或是閉眼舉起雙手聆聽海聲，或是踩進海水裡，讓風吹起她的裙襬，模樣自然清新，很難不令人喜歡。

照片一出，讓不少粉絲在底下誇讚許悅的美貌「悅來悅好看」、「仙女」、「姐好清新飄逸喔，長髮好美」、「也只有妳駕馭的了這白洋裝了」